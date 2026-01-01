Haberler

Tur otobüsünde donma tehlikesi geçiren 44 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri - Erciyes yolu üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 44 kişi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve şehir merkezine sevk edildi.

Kayseri'de Erciyes yolu üzerinde mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan tur otobüsündeki 44 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri - Erciyes yolu üzerinde bir tur otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Otobüse ulaşan ekipler, donma tehlikesi yaşayan 44 kişiyi kurtararak şehir merkezine sevk etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber