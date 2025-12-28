Bağ evine gitmek isterken mahsur kalan 2 şahsın yardımına polis yetişti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evine gitmek için yola çıkan 2 kişi, yolda mahsur kaldı. Polis ekipleri şahısların yardımına yetişerek, bulundukları yerden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle su deposu civarında bulunan bağ evlerine gitmek isteyen 2 kişi karla kaplı yola girerek, kara saplandı. Şahısların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 2 şahsı ve araçlarını bulundukları yerden çıkardı. 2 şahıs ihtiyaçları giderilerek, gidecekleri yere ulaşımları sağlandı.

Yolda kalan şahıs yaptığı konuşmada, "Mahsur kaldığım için polis ekiplerini aradım. 5 dakika içerisinde geldiler. Hem beni hem de aracımı kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Emniyetten yapılan açıklamada ise, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için her türlü hava koşulunda 7/24 görevimizin başındayız" denildi. - KAYSERİ