Bağ evine gitmek isterken mahsur kalan 2 şahsın yardımına polis yetişti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evine gitmek için yola çıkan iki kişi, karla kaplı yolda mahsur kaldı. Polis ekipleri, ihbar üzerine bölgeye gelerek şahısları ve araçlarını kurtardı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evine gitmek için yola çıkan 2 kişi, yolda mahsur kaldı. Polis ekipleri şahısların yardımına yetişerek, bulundukları yerden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle su deposu civarında bulunan bağ evlerine gitmek isteyen 2 kişi karla kaplı yola girerek, kara saplandı. Şahısların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 2 şahsı ve araçlarını bulundukları yerden çıkardı. 2 şahıs ihtiyaçları giderilerek, gidecekleri yere ulaşımları sağlandı.

Yolda kalan şahıs yaptığı konuşmada, "Mahsur kaldığım için polis ekiplerini aradım. 5 dakika içerisinde geldiler. Hem beni hem de aracımı kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Emniyetten yapılan açıklamada ise, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için her türlü hava koşulunda 7/24 görevimizin başındayız" denildi. - KAYSERİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

