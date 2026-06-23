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'Laf atma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

'Laf atma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde meydana gelen olayda, B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. yanındaki bıçakla Alper A., Y.B. ve Y.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Alper A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.Y.'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi B.A. yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.A. karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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