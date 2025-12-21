Ateş açtığı tüfeği otomobilin altına saklamaya çalıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 şahıs tüfek ve tabancayla etrafa ateş açarken, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana gelen olayda, A.Y. ve H.Ç. ile aynı binada oturdukları iddia edilen bir grup şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, A.Y. ve H.Ç. ellerine aldıkları tabanca ve tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateşte 2 araca kurşun isabet ederken, 1 kişide darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında olayda kullanılan bir adet tüfek, park halindeki bir otomobilin altında bulundu. Olaylarda 1 şahıs gözaltına alınırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ