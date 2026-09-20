Kayseri'de kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle ağır yaralayıp teslim oldu

Kayseri'de kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle ağır yaralayıp teslim olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede iddiaya göre çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kıraathane çalışanı, husumetlisini tüfekle vurarak ağır yaraladı. Kıraathane çalışanı karakola teslim olurken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddiaya göre kıraathane çalışanı O.Ö. ile husumetlisi E.K. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine O.Ö. tüfekle E.K.'ye ateş açtı. E.K. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli O.Ö. de karakola giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.