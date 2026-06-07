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Kayseri'de kebap salonunda döner bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de kebap salonunda döner bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kebap salonunda çıkan kavgada, iş yeri sahibi ve bir çalışan döner bıçağıyla bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli Hadi E. kaçarken, polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kebap salonunda çıkan kavgada döner bıçağıyla bıçaklanan iş yeri sahibi ve çalışan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerindeki bir kebap salonunda yabancı uyruklu iş yeri sahibi Amra A. (23) ve çalışan Almuntesar A. (21) ile Hadi E. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hadi E., döner bıçağıyla Amra A. ve Almuntesar A.'yı yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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