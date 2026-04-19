Kayseri'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan sürücü, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen ekipler kimseye rastlamazken, araç otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 AGV 835 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında aracın yanında kimseye rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı