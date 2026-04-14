Pınarbaşı cinayetinde sanığa müebbet hapis

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi bir kişinin öldürüldüğü olayda, sanık müebbet hapis ve 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde meydana gelen ve Erkan Ö.'nün ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Y.Ş.'nin Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Y.Ş., olayda hayatını kaybeden Erkan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan sanık Y.Ş., "Diyeceğim yok. Kesinlikle öldürme kastım olmadı. Üç araç tarafından kuşatılmış bulundum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Y.Ş.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, müştekilerden E.Ö., F.Ö. ve A.Ö.'ye yönelik 'yaralama' suçu işlediği gerekçesiyle 4 yıl ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - KAYSERİ

