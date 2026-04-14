Pınarbaşı cinayetinde sanığa müebbet hapis

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kasten öldürme davasında sanık Y.Ş., müebbet hapis ve ek olarak 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, olayda öldürme kastının olmadığını savundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde meydana gelen ve Erkan Ö.'nün ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Y.Ş.'nin Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Y.Ş., olayda hayatını kaybeden Erkan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan sanık Y.Ş., "Diyeceğim yok. Kesinlikle öldürme kastım olmadı. Üç araç tarafından kuşatılmış bulundum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Y.Ş.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet, müştekilerden E.Ö., F.Ö. ve A.Ö.'ye yönelik 'yaralama' suçu işlediği gerekçesiyle 4 yıl ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
