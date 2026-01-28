Sobadan sızan karbonmonoksit karı-kocayı hayattan kopardı
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki D.K. ve eşi 65 yaşındaki L.K. yaşamını yitirdi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan D.K., 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 24 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen D.K. (67) ile eşi L.K.'yı (65) hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine ikamete sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerde L.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan kocası D.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan D.K. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti. - KAYSERİ