Haberler

Sobadan sızan karbonmonoksit karı-kocayı hayattan kopardı

Sobadan sızan karbonmonoksit karı-kocayı hayattan kopardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki D.K. ve eşi 65 yaşındaki L.K. yaşamını yitirdi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan D.K., 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 24 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen D.K. (67) ile eşi L.K.'yı (65) hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine ikamete sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerde L.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan kocası D.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan D.K. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı