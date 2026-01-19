Kayseri-Malatya ve Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapandı
Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları çift yönlü ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sürücüler için zor anlar yaşatıyor.
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa