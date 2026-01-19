Haberler

Kayseri-Malatya ve Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları çift yönlü ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sürücüler için zor anlar yaşatıyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri- Malatya ve Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
