Haberler

Kayseri'de Kamyonet Kanalına Uçtu: 2 Yaralı

Kayseri'de Kamyonet Kanalına Uçtu: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kanala düştü. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet kanala uçtu. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi kanaldan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde seyreden M.E. yönetimindeki 38 AGU 830 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralılar M.E. ve A.E.'yi kanaldan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada kamyonet adeta hurdaya dönerken, sürücü M.E.'nin eşi ve çocukları kazayı görünce gözyaşına boğuldu. Vinçle kanaldan çıkarılan araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.