Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda kullanıldığı belirlenen malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler; O.H. ve A.H.Y.'yi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet kazma,2 adet kürek, 1 adet balyoz ve O.H. isimli şahsa ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 adet fişek ele geçirildi.

O.H. ile A.h.K. gözaltına alınırken O.H.'ye 6 bin 531 TL ceza uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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