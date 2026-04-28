Kayseri'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden işçi servisi ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden işçi servisi ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, K.K. yönetimindeki 38 R 1721 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. idaresindeki 38 ZC 284 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan kamyon şoförü Y.Ö., minibüs şoförü K.K. ve 6 işçiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından kamyon ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi

Görüntüleri CENTCOM paylaştı: ABD deniz piyadeleri gemiye çıktı!
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi

Babası anlattı! Belinay son 1 ay tek bir şeyden bahsetmiş
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi

Görüntüleri CENTCOM paylaştı: ABD deniz piyadeleri gemiye çıktı!
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan