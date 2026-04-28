Kayseri'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden işçi servisi ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, K.K. yönetimindeki 38 R 1721 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. idaresindeki 38 ZC 284 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan kamyon şoförü Y.Ö., minibüs şoförü K.K. ve 6 işçiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından kamyon ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

