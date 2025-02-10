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Kayseri'de İşçi Servisi 5 Araca Çarptı: 7 Yaralı

Kayseri'de İşçi Servisi 5 Araca Çarptı: 7 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işçi servisi, ışıkta bekleyen 5 araca çarparak kazaya sebep oldu. Olayda toplam 7 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 P 0360 plakalı işçi servisi, ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savrulurken, servis aracında bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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