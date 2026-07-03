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İş arkadaşlarını bıçaklayan sanığa 18 yıl 4 ay hapis

İş arkadaşlarını bıçaklayan sanığa 18 yıl 4 ay hapis
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Kayseri'de mobilya fabrikasında iki kişiyi bıçakla yaralayan Z.B., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de iki kişinin bıçaklanmasıyla ilgili davanın karar duruşmasında sanık toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda iş arkadaşlarını bıçakla yaralayan Z.B., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı sanık Z.B'nin rahatsızlığına dikkat çekerek Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını talep etti. Sanık Z.B., olayın yaşandığı gün aklının yerinde olmadığını ve olanlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme, sanık Z.B.'nin iki ayrı suçtan toplam 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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