İntihara kalkışan şahıs 4 saatte ikna edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkışan R.T., 4 saat süren ikna çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde içeri alındı. Olay yerine intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evinin balkonuna çıkarak, intihara kalkışan şahıs, 4 saatte ikna edildi. Ekipler şahsı ikna etmek için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi 726. Sokak'ta meydana gelen olayda, R.T., 5 katlı binanın son katındaki evinin balkona çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olay yerinde hazır bulundu. R.T. 4 saat süren ikna çalışmaları sonucu balkondan içeri alındı.

R.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

