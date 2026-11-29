Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan İldem Park AVM'de çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fatih mahallesi Gün Sazak caddesi üzerinde bulunan AVM'nin yemek katında akşam saatlerinde çıkan kavgada C.A. (33) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.A.; ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Birkaç gün önce de aynı AVM'de çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı