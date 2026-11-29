Kayseri'de İldem Park AVM'deki kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki İldem Park AVM’nin yemek katında akşam saatlerinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisini yakalayarak gözaltına alırken soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan İldem Park AVM'de çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fatih mahallesi Gün Sazak caddesi üzerinde bulunan AVM'nin yemek katında akşam saatlerinde çıkan kavgada C.A. (33) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.A.; ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Birkaç gün önce de aynı AVM'de çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaralanmıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.