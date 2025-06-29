Kayseri'de İki Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Büyüktür

Kayseri'de İki Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Büyüktür
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, çatıda kaynak yapılırken çıkan yangında iki katlı ev büyük ölçüde hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ev büyük ölçüde hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İdris Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde geçtiğimiz gün iddiaya göre çatıda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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