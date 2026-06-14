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Kayseri'de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı

Kayseri'de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, ev sahibiyle husumetli olduğu iddia edilen kişilerce 2 katlı bir ev tabancayla kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı bir ev, iddiaya göre ev sahibiyle arasında husumet bulunan şahıslar tarafından tabancayla kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, aralarında husumet bulunan ev sahibinin ikametine tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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