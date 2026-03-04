Haberler

Kayseri'de halk otobüsü alev aldı

Kayseri'de halk otobüsü alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebepten motor kısmından alev aldı. Servis dışı olan otobüste yolcu bulanmaması büyük bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde özel halk otobüsü motor kısmından alev alırken, otobüsün servis dışı olması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, mesaisini biten E.E. yönetimindeki 38 AB 335 plakalı otobüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Halk otobüsünün servis dışı olması nedeniyle yolcu bulunmaması da büyük bir facianın önüne geçti. İncelemelerin ardından otobüs kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı