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Kayseri'de Fuhşa Zorlanan 10 Kadın Kurtarıldı, 3 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Fuhşa Zorlanan 10 Kadın Kurtarıldı, 3 Kişi Tutuklandı
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Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, fuhşa teşvik ve aracılık yapan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden şahısların yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.H. (43), B.B. (28), S.K. (25), R.K. (36), R.B. (37), B.Ö. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca zorla fuhuş yaptırılan 10 mağdur kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.H., B.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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