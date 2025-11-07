Kayseri'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bünyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; İstanbul Ağır Ceza Masası'nın kararı ile FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan G.E. ilçeye bağlı Yakutiye Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ