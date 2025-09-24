Haberler

Kayseri'de FETÖ Üyesi İki Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, 6 yıl 3 ay ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki FETÖ üyesini düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 yıl 3 ay ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 FETÖ üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. (35) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. (37) yakalandı.

İ.G. ve R.Ö. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
