Kayseri'de FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmalarında; 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi ihraç astsubay V.B. (43) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan V.B. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ