4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi yakalandı

4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonla, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (52) yakalandı.

A.P. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
