Fabrikada gaz tankı patladı: 4 işçi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde bulunan gaz tankı patladı. Olayda 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir fabrikanın bahçesindeki gaz tankı patladı. Patlamada yaralanan 4 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu OSB'deki bir fabrikanın bahçesinde bulunan gaz tankı, henüz tespit edilemeyen bir nedenle patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 4 işçi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
