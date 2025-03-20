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Kayseri'de Elektrikli Battaniye Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Elektrikli Battaniye Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrikli battaniyeden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şahmelik mahallesinde Memiş B.'ye ait ikamette, iddiaya göre elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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