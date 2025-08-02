Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 7 kişi; düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki kişinin dolandırılması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde tespit edilen 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; H.Ç., Ç.Y., S.K., Y.İ., A.O., U.H. ve A.E. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarılırken; şüphelilerden H.Ç., Ç.Y., S.K. ve Y.İ. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele, aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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