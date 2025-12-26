Haberler

Vatandaşı dolandıran 30 kişi tutuklandı

Vatandaşı dolandıran 30 kişi tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı içinde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 366 şüpheliye işlem yaparken, 30 kişiyi tutukladı. Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda, 16.5 milyon TL'nin dolandırıcı hesaplarına aktarılması engellenerek vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında yapılan çalışmalarda; vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 366 şüpheliye işlem yapılırken 30 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince; 2025 yılı içerisinde meydana gelen Dolandırıcılık- Nitelikli Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma olayları ile ilgili olarak yıl boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; kendilerini polis, savcı, asker vb. kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları korku ve paniğe sevk edip hesaplarına para gönderimi sağlayan, alım-satım sitelerinde sahte ilanlar oluşturarak vatandaşları dolandıran, yedek parça satışı yaptığını iddia ederek vatandaşlardan para talep edip karşılığında ürün göndermeyen toplam 366 şüpheliye adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 30'u; çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 'Güveni Kötüye Kullanma' suçuna konu şüpheliler ise yakalanarak bahse konu 8 adet araç ruhsat sahiplerine teslim edildi. Yapılan çalışmalarda toplam 16 milyon 500 bin TL paranın dolandırıcıların hesaplarına bloke koyularak hesaplarına aktarması engellenerek vatandaşların mağduriyeti önlendi.

Öte yandan il genelinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 25 bin kişi, dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
