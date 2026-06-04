Haberler

Kayseri'de Asayiş Uygulaması: 123 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de Asayiş Uygulaması: 123 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün 72 noktada 496 personelle yaptığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı, 2 ruhsatsız tüfek ve 6 hacizli araç ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Sahabiye, Osmanlı, Selçuklu, Danışmentgazi mahalleleri ve dış ilçelerde tüm birimlerden 144 ekip 496 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. İl genelinde toplam 72 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında 5 bin 256 şahıs ve 2 bin 38 araç sorgulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan 123 aranan şahıs yakalandı, 14 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet yakalamalı - hacizli araç ele geçirildi. 46 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı, 7 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine teslim edildi, 35 araç trafikten men edildi. 8 sürücüye de 'Alkollü araç kullanmak' nedeniyle işlem yapıldı, 34 sürücünün ise ehliyeti geri alındı.

Öte yandan çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti
'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' diyen Doğuş, acı habere dayanamadı

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" dediği isme hakkını helal etti