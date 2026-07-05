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Çocuğunu kurtarmak için suya giren babayı arama çalışmaları devam ediyor

Çocuğunu kurtarmak için suya giren babayı arama çalışmaları devam ediyor
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba M.E. kayboldu, çocuk kurtarıldı. Arama çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak için suya girdikten sonra kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Küpeli Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'nin kenarına piknik yapmak için giden yabancı uyruklu ailenin çocuklarından H.E. (11), serinlemek için suya girdi. H.E.'nin akıntıya kapılarak çırpındığını gören baba M.E. (40) çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Çocuğuyla birlikte akıntıya kapılan M.E. suda kaybolurken, çocuk H.E. suda bir ağaca takıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ağaca takılan H.E., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan H.E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Özvatan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, baba M.E.'ye ulaşmak için ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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