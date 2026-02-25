Haberler

Kayseri'de cep telefonu hırsızları yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, 53 saatlik kamera incelemesi sonucunda cep telefonları hırsızlığı yapan 2 şahsı yakaladı. Ele geçirilen telefon, sahibine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cep telefonu hırsızlığı yapan 2 şahıs yakalandı, telefonlar sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayına karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 53 saatlik kamera incelemesi sonucu hırsızlık olayını S.G. (21) ve G.G.'nin (14) gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada hırsızlığa konu olan cep telefonu ele geçirilerek, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan S.G. ve G.G., gerekli işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı





