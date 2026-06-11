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Forum Kayseri'yi birbirine katan çocuk gözaltına alındı

Forum Kayseri'yi birbirine katan çocuk gözaltına alındı
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Kayseri'de bir alışveriş merkezine 'canlı bomba' ihbarı yaparak ekipleri harekete geçiren 13 yaşındaki M.B.T., güvenlik kameraları sayesinde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Kayseri Forum Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 'canlı bomba' ihbarı vererek ekipleri harekete geçiren ve AVM girişinin kapanmasına neden olan ihbarcı çocuk gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan Forum Kayseri AVM'de 'canlı bomba' ihbarını alan ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri AVM'nin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, muhtemel bir olaya karşı ambulansta hazır bekletildi. İhbarda adı geçen kapı girişe kapatılırken, özel güvenlik ekipleri de kapıdan girmeye çalışan vatandaşları başka kapılara yönlendirdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşılarak, ihbar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Asılsız ihbarda bulunarak, ekipleri harekete geçiren ve AVM girişinin kapanmasına neden olan M.B.T. (13) kamera incelemeleri neticesinde saklandığı yerde yakalanarak, gözaltına alındı.

M.B.T., hakkında başlatılan işlemler sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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