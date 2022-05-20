Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti! Kızı boğazından kendisini bacağından yaraladı - Haberler

Melikgazi ilçesindeki Germir Mezarlığı'nda buluşan B.A. (15) ile kız arkadaşı G.O. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE KIZI SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında B.A, kız arkadaşını bıçakla boğazından, kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.