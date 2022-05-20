Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti! Kızı boğazından kendisini bacağından yaraladı - Haberler

Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti! Kızı boğazından kendisini bacağından yaraladı
AA - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki genç, mezarlıkta tartıştığı 15 yaşındaki eski kız arkadaşını bıçakla boğazından yaraladı. Saldırgan kendisini de bacağından bıçakla yaralarken iki genç de hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesindeki Germir Mezarlığı'nda buluşan B.A. (15) ile kız arkadaşı G.O. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE KIZI SONRA KENDİSİNİ BIÇAKLADI
Tartışma sırasında B.A, kız arkadaşını bıçakla boğazından, kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
AA / Ergün Haktanıyan - 3. Sayfa