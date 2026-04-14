Kayseri'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralıların durumu stabil.

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandığı olayın anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların tartıştıkları ve ellerinde döner bıçaklarıyla olay yerinde gezdikleri görüntüler kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasından henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda karşılıklı olarak bıçaklar kullanıldı. Olayda M.Ç., bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, iki grubun karşılıklı tartıştıkları ve ellerinde döner bıçaklarıyla olay yerinde gezdikleri anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
