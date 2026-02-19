Haberler

Kayseri'de çocuklar arası kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk, bir diğer çocukla çıkan bıçaklı kavgada kalçasından yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk kalçasından hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Dalaman Sokak'ta meydana gelen olayda, K.K. (14) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. kalçasından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, K.K.'de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

