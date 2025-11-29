Haberler

Kayseri'de Beton Mikseri Dağın Yamacında Yuvarlandı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir beton mikserinin dağın yamacından yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde beton mikserinin dağın yamacında yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Delialiuşağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri dağın yamacından yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralı sürücü yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

