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Kayseri’de avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’de avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir avize imalathanesinin çatı kısımda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir avize imalathanesinin çatı kısımda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir avize imalathanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinin çatısında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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