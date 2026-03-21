Kayseri'de ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Mimarsinan Mahallesi Düşünce Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı