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Kayseri'de ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralandı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen kaza sonucu ambulans yan yattı ve 3 sağlık çalışanı yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaza ihbarına giden ambulansın yoldan çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinden Karaboğaz Mevkii'nde meydana gelen kazaya ulaşmak için hareket eden Serkan Ç. idaresindeki 38 GL 112 plakalı ambulans, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada ambulans şoförü ile birlikte paramedik Ebru İ. ve acil tıp teknisyeni Mülkiye K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 sağlık çalışanı Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Ambulansta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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