Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert olurken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, M.M.K yönetimindeki 07 ASJ 442 plakalı otomobille D.Ş. yönetimindeki 38 DS 001 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 DS 001 plakalı lüks otomobil duvara çarparak büyük hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürücülere alkol testi yapılırken, 07 ASJ 442 plakalı otomobili kullanan M.M.K.'nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.M.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü sürücü M.M.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kazada pert olan lük otomobilde çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ