Haberler

Bu kez alkollü sürücü değil, yolcu zorluk çıkardı: 432 bin TL para cezası yazıldı

Bu kez alkollü sürücü değil, yolcu zorluk çıkardı: 432 bin TL para cezası yazıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 2.05 promil alkollü sürücü, evinin önünde yakalandı. 432 bin TL ceza kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi. Sürücünün ağabeyi polise zorluk çıkardı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü evinin önünde yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 432 bin TL idari para cezası yazılırken, sürücüyle aynı araçta bulunan ağabeyi polis ekiplerine zorluk çıkardı. Alkollü sürücü yolcu ağabeyini sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler E.K. yönetimindeki 38 DV 959 plakalı SUV araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan E.K. kaçarak gözden kayboldu. Yarım saat sonra Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'ndeki evine giden E.K. binanın önünde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde E.K.'nın 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önceden de E.K.'nın ehliyetine 'alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu öğrenilirken, alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 432 bin TL idari para cezası yazılarak, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan, E.K.'nın kaçtığı araçta bulunan ve kardeşiyle birlikte evlerinin önünde yakalanan C.K. görevini yapan polis ekiplerine zorluk çıkardı. Alkollü ağabeyi, alkollü sürücü E.K. sakinleştirmeye çalıştı.

E.K. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

Savaş başladı, uçaklar peş peşe vurdu
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü

ABD İran’a saldırı başlattı, altın kritik barajın altına çakıldı
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit