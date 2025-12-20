Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan alkollü sürücü alkometreyi üflemek için direndi

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan hem alkollü hem de plakasız motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerden kaçarak, hiçbir trafik kuralına uymayan sürücü, kelepçe takılmasıyla birlikte ekiplere yalvarmaya başladı. Yapılan kontrollerde 0.59 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konularak, cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ekipler, durumundan şüphelendiği plakasız motosiklet sürücüsü F.A.'ya 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayarak, kaçan F.A. aynı mahallede bulunan Oylum Sokak'taki parka girerek, ekipleri atlatmaya çalıştı. Ekipler tarafından park içerisinde yakalanan F.A. gözaltına alınırken, olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler F.A.'ya alkol testi yapmak istedi. Yakalanmadan önce polis ekiplerine zor anlar yaşatan F.A., yakalanıp, alkol testi yapılacağını anlayınca ekiplere yalvarmaya başladı. Ekipler tarafından yapılan alkol testinde 0.59 promil alkollü çıkan F.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik levhalarına uymama', 'plakasız araç kullanma', ' muayenesiz araç kullanma' ve 'dur ihtarına uymama' suçlarından toplamda 30 bin 305 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan F.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ