Haberler

Kayseri'de 9 yaşındaki çocuğa üvey baba şiddeti

Kayseri'de 9 yaşındaki çocuğa üvey baba şiddeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 9 yaşındaki M.E.T.'ye üvey babası F.G. tarafından uygulanan şiddet cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü anne ve çocuğa psikolojik destek sağladı.

Kayseri'de 9 yaşındaki çocuğa üvey babasının uyguladığı şiddet cep telefonuyla görüntülendi.

İddiaya göre, F.G.'nin eşi Ş.G.'nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. F.G.'nin uzaklaştırma kararının bulunduğu ve olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anne Ş.G. ile oğlu M.E.T.'ye psikolojik destek verildiği öğrenildi. Kaydedilen görüntülerde F.G.'nin M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

"Ben işe gittikten sonra şiddet uyguluyormuş"

Öte yandan görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya içerik üreticisi Yaşar Sunal, şiddet uygulanan çocuk M.E.T.'yi ziyaret etti. Anne Ş.G., "Ben daha önce İstanbul'da oturuyordum. Arkadaş aracılığıyla bununla tanıştık. Öğlen ben işe gittikten sonra sürekli çocuğa şiddet uyguluyormuş" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı

Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Koruma altındaki şahine içki içiren genç, cezadan kaçamadı

Beğeni için yaptığına bakın! 5 yıl boyunca hayvanlara dokunması yasak