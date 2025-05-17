Kayseri'de 8. Kattan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 43 yaşındaki M.B., 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyrani mahallesi Banaz sokak üzerinde meydana gelen olayda M.B. (43), 8. katta bulunan ikametinin penceresinden düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, M.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.B.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa