Kayseri'de 65 yaşındaki adam kıraathanede ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kıraathanede yaşayan 65 yaşındaki İbrahim K., arkadaşları tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede yaşayan 65 yaşındaki şahıs, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli Sokak'ta bulunan 3 katlı ikametin birinci katında bulunan kıraathanede yaşanan olayda, İbrahim K. (65) arkadaşları tarafından kanepede hareketsiz şekilde yatarken, bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede İbrahim K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından İbrahim K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

