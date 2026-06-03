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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından toplam 12 ila 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' ve 'kasten öldürme' suçlarından 12 yıl ile 22 yıl 11 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (40) ile haklarında 'kasten öldürme' suçundan 16'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., (20) N.B.K., (22) S.E.Ç., (21) S.E. (22) ve yine hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.K. (23) yakalandı. İşlemleri tamamlanan 6 şahıs cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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