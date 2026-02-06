Haberler

33 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs güven timlerinden kaçamadı

Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi ve çevresinde yaya devriye faaliyeti yapıldı. Yapılan çalışmalarda Yozgat Asliye Ceza İlamat masasınca hakkında hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (55) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

