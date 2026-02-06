33 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs güven timlerinden kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi ve çevresinde yaya devriye faaliyeti yapıldı. Yapılan çalışmalarda Yozgat Asliye Ceza İlamat masasınca hakkında hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (55) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ