Kayseri'de 32 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iki ayrı suçtan 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslerde çalışmalar yapıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda; hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.K. (21) yakalandı.

A.K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ