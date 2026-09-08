Kayseri’de 3 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki 38 JB 800 plakalı otomobil, H.B. yönetimindeki 21 ADV 869 plakalı otomobil ve N.B. yönetiminde 09 AAL 955 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 21 ADV 869 plakalı otomobilde bulunan ve kazada yaralanan yolcu M.V.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı